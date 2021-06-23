Тим Цзю отреагировал на слова своего соперника о поражении отца от Рикки Хаттона

Австралийский боксёр Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю, прокомментировал слова Майкла Зерафы о бое отца с Рикки Хаттоном. Ранее Зерафа, который сразится с Цзю-младшим 7 июля, пообещал Тиму «устроить Микки Хаттона», намекая на поражение, которое Цзю-старший потерпел в 2005 году.

«Не говори о том бое, чувак. Не говори о нём», — приводит слова Тима Цзю BoxingScene.

После поражения от Рикки Хаттона Костя Цзю закончил профессиональную карьеру.

Тим Цзю провёл 18 боёв на профессиональном ринге, одержав в них 18 побед (14 – нокаутом). 31 марта Цзю-младший победил нокаутом ирландского боксёра Денниса Хогана и стал претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO.