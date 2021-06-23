Ветеран MMA Балаев, которого разгневал провал России, объяснил, почему Черчесов не виноват

45-летний российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион лиги ACB в полулёгком весе Марат Балаев объяснил, почему главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не виноват в провале национальной команды на Евро-2020. Ранее Балаев выступил с гневным заявлением по поражению России от Дании и вылету с Евро.
«Я знаю, что выхвачу сейчас по полной за это. Но я всё-таки это сделаю. Объясню, по какой причине я не особо шарю в футболе, но всегда удивляло, как он в своё время стоял на воротах, в том числе я видел один раз его игру когда-то в живую. Меня удивляло, что за весь матч он ни разу не прыгнул за мячом, соперники через кучу распасовок и телодвижений шли в атаку и били по воротам, а Черчесов уже давно стоял там, куда летел мяч.
В моём понимании (скромном) это означает то, что он прекрасно читает игру и разбирается в футболе, именно этот факт заставляет меня думать, что дело совсем не в Черчесове, а в чём-то другом, в том, что ему приходится создавать конфетку из того, что есть. Раньше хоть что-то было, сейчас всё убили и, втопив в сборную миллионы, думают, что они обыграют Бельгию или Данию, — это смешно. Специалисты шарят, что это за серьёзные команды.
Одним словом, я уверен, что он шикарный специалист, отказавшись от которого будет только хуже. К тому же после такого выступления на Евро он выложится полностью к чемпионату мира», — написал Балаев в своём «инстаграме».
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