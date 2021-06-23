Стивен Томпсон дал прогноз на бой Макгрегор — Порье

Американский боец смешанных единоборств Стивен Томпсон, выступающий в UFC в полусреднем весе, рассказал об ожиданиях от третьего поединка с участием бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона лиги в лёгком дивизионе Дастина Порье.

По словам Томпсона, Макгрегор выиграет бой, если прислушается к его совету.

«Конору надо снова начать двигаться, как каратист. Ему нужно двигаться вперёд и назад, переключаясь в стойке, как он это делал раньше. Таким образом он сможет избегать атак Порье и однозначно выиграет бой.

Он выиграет, если всё будет именно так и Конор извлечёт урок из прошлого их поединка», — цитирует Томпсона MMAJunkie.

Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бое, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.