Ник Диаз может провести бой по правилам бокса

Американский боец ММА Ник Диаз намеревается провести первый бой с 2015 года. Тогда он дрался с Андерсоном Силвой на турнире UFC 183. Теперь 37-летний Диаз рассматривает возможность возвращения в октагон, об этом рассказал его тренер Сезар Грэйси.
«Мы рассматривали возвращение Диаза в сентябре. Мне нужно посмотреть на его контракт. Возможно, его следующий бой будет не по правилам ММА. Ник открыт к проведению боксёрского или ММА поединка», — цитирует тренера BJPenn.
В последний раз Диаз побеждал ещё в 2011 году. Тогда на турнире UFC 137 он победил Би Джей Пенна. После этого он потерпел поражения в поединках с Карлосом Кондитом и Джорджем Сен-Пьером. Ранее младший брат Ника, Нейт, вернулся в UFC. Он потерпел поражение в поединке с Леоном Эдвардсом.
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