Энтони Смит: Джонс в течение недели перед нашим боем каждый день провалил тест на допинг

Боец ММА Энтони Смит утверждает, что экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс неоднократно сдавал положительные допинг-тесты перед их боем на турнире UFC 235.
«Я по-прежнему считаю, что Джонс отличный боец, но нехороший человек. После боя с Гловером Тейшейрой он говорил много плохого обо мне. А я никогда не атаковал персонально Джонса.
Да, он говорил, что надерёт мне зад и так далее, но я не давал ему поводов переходить границы.
Я никогда не верил во всю эту ерунду с тем, что он был чист перед нашим боем. Я никогда не раскрывал это, но Джон проваливал каждый допинг-тест в течение недели перед нашим поединком. Каждый тест! Я тогда в интервью об этом не рассказывал, не хотел придавать огласке.
Но комиссия звонила мне каждый день, сообщая о проваленных тестах. Я молчал, не стал поднимать эту тему, был сосредоточен на своей подготовке», — цитирует Смита BJ Penn.
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