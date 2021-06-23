Энтони Смит: Джонс в течение недели перед нашим боем каждый день провалил тест на допинг

Боец ММА Энтони Смит утверждает, что экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс неоднократно сдавал положительные допинг-тесты перед их боем на турнире UFC 235.

«Я по-прежнему считаю, что Джонс отличный боец, но нехороший человек. После боя с Гловером Тейшейрой он говорил много плохого обо мне. А я никогда не атаковал персонально Джонса.

Да, он говорил, что надерёт мне зад и так далее, но я не давал ему поводов переходить границы.

Я никогда не верил во всю эту ерунду с тем, что он был чист перед нашим боем. Я никогда не раскрывал это, но Джон проваливал каждый допинг-тест в течение недели перед нашим поединком. Каждый тест! Я тогда в интервью об этом не рассказывал, не хотел придавать огласке.

Но комиссия звонила мне каждый день, сообщая о проваленных тестах. Я молчал, не стал поднимать эту тему, был сосредоточен на своей подготовке», — цитирует Смита BJ Penn.