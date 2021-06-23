Волков подписал новый контракт с UFC

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, сообщил, что подписал новый контракт с лигой. По словам Волкова, его поединок с французом Сирилем Ганом пройдёт уже на новых условиях.

«Это будет первый бой по новому контракту. Сумма (гонорара. — Прим. «Чемпионата») увеличена, конечно. Она немножко побольше, условия улучшили», — приводит слова Волкова ТАСС.

Поединок Александр Волков — Сириль Ган возглавит кард турнира UFC Вегас 30, который пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 26 на 27 июня мск. Российский спортсмен провёл 41 бой в смешанных единоборствах, на его счету 33 победы (в том числе 22 нокаутом) и восемь поражений. Что касаеся Гана, то у него восемь побед в восьми поединках в MMA.