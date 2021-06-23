Гаджиев назвал соперника победителя боя Исмаилов — Минеев. Это не Шлеменко

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, с кем сразится победитель матча-реванша с участием российских бойцов смешанных единоборств Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева. По его словам, это будет Давид Бархударян, который ранее нокаутировал Вячеслава Василевского.

«Я так вижу развитие событий: Минеев дерётся с Исмаиловым, победитель дерётся с Бархударяном. Это если у всех планы связаны с нашей организацией, потому что дальше что-то может измениться.

Василевский может подраться с Марсио Сантосом. А Шлеменко на всё это смотрит и даёт яркие интервью», — рассказал Камил Гаджиев в интервью YouTube-каналу «Sport24: культура бития».

Второй бой Исмаилов — Минеев состоится 1 октября. В первом поединке, состоявшемся в октябре 2018 года, судьи зафиксировали ничью.