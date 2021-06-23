Эдвардс назвал Мухаммада клоуном после интервью соперника

Британский боец ММА Леон Эдвардс остался недоволен недавним интервью Белала Мухаммада, который говорил о возможном реванше. Соперники провели бой в начале 2021 года, но он был прерван после тычка в глаз. С тех пор оба бойца одержали по одной победе. Эдвардс решением судей победил Нейта Диаза, а Мухаммад — Демиана Майю.

Ранее Мухаммад сообщил, что в первую очередь хочет подраться с Колби Ковингтоном, которого, по признанию Белала, он ненавидит. Но также Мухаммад сообщил о намерении вновь подраться с Эдвардсом.

Британец явно оказался не в восторге от такой идеи. Леон рассчитывает на титульный бой с Камару Усманом. В итоге он назвал Мухаммада клоуном. После этого Белал неоднократно оскорбил соперника. В ответ Эдвардс заявил, что оппонент последний раз прошёл мимо него, побоявшись поднять взор.