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Определилась дата второго боя Клариссы Шилдс в PFL

Определилась дата второго боя Клариссы Шилдс в PFL
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Олимпийская чемпионка по боксу Кларисса Шилдс проведёт следующий бой в смешанных единоборствах 27 августа. Об этом сообщил инсайдер Ариэль Хельвани на своей странице в «Твиттере».

«Второй профессиональный бой Шилдс в PFL назначен на 27 августа. Оппонентка подлежит уточнению», – написал Хельвани.

Ранее сообщалось, что пресс-служба Bellator объявила об отмене боя украинки Елены Овчинниковой и американки Киры Батары. Поединок должен был состояться в андеркарде турнира Bellator 261, в главном событии которого встретятся американец Тимоти Джонсон и россиянин Валентин Молдавский. Овчинникова одержала в ММА 12 побед и потерпела шесть поражений. В Bellator у неё две победы и три поражения. При этом украинка уступила в двух последних боях.

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