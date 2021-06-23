Завуров: время поставить точку в моей бойцовской карьере, и она должна быть эффектной

Президент лиги Eagle FC, российский боец смешанных единоборств Шамиль Завуров анонсировал предстоящий бой против азербайджанца Наримана Аббасова.



«Свой прощальный бой я проведу на московском турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова в сентябре. Я сразу сказал, что для прощального боя мне нужен только серьёзный соперник, который будет фаворитом в нашем поединке. Нариман Аббасов идёт на серии из 11 побед, став чемпионом Fight Nights и дважды защитив свой пояс.



Такой оппонент как нельзя лучше подходит для финального поединка моей карьеры. Уверен, что и я, и Нариман без остатка выложимся в этом бою, а болельщики увидят зрелищную схватку. Пришло время поставить точку в моей бойцовской карьере. И я сделаю всё от себя зависящее, чтобы эта точка получилась эффектной», — написал Шамиль на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Завурова в «Инстаграме».