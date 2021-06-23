Ковалёв колко сыронизировал над Дзюбой

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBO Сергей Ковалёв в «сториз» своего «инстаграма» подколол нападающего сборной России Артёма Дзюбу. На чемпионате Европы – 2020 национальная команда России заняла последнее место в группе, два раза потерпев крупные поражения (0:3 в матче со сборной Бельгии и 1:4 с датчанами). Сергей разместил фото Дзюбы, держащего трофей. Сам трофей заретуширован.

Фото: https://www.instagram.com/sergeykrusherkovalev/

38-летний Ковалёв последний раз появлялся на ринге в ноябре 2019 года. Тогда он подрался с Саулем Альваресом, проиграв мексиканцу нокаутом, и лишился звания чемпиона мира по версии WBO.

Сергей уже высказывался жёстко о сборной России. После поражения в матче со сборной Дании он написал: «За что вообще эти «дикобразы» получают миллионы?!»