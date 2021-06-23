Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ковалёв колко сыронизировал над Дзюбой

Ковалёв колко сыронизировал над Дзюбой
Комментарии

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBO Сергей Ковалёв в «сториз» своего «инстаграма» подколол нападающего сборной России Артёма Дзюбу. На чемпионате Европы – 2020 национальная команда России заняла последнее место в группе, два раза потерпев крупные поражения (0:3 в матче со сборной Бельгии и 1:4 с датчанами). Сергей разместил фото Дзюбы, держащего трофей. Сам трофей заретуширован.

Фото: https://www.instagram.com/sergeykrusherkovalev/

38-летний Ковалёв последний раз появлялся на ринге в ноябре 2019 года. Тогда он подрался с Саулем Альваресом, проиграв мексиканцу нокаутом, и лишился звания чемпиона мира по версии WBO.

Сергей уже высказывался жёстко о сборной России. После поражения в матче со сборной Дании он написал: «За что вообще эти «дикобразы» получают миллионы?!»

Новость по теме
«За что эти «дикобразы» получают миллионы?!» Боксёр Ковалёв о провале России на Евро-2020
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021