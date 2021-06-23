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Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о предстоящем бое Завурова и Аббасова

Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о предстоящем бое Завурова и Аббасова
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Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о предстоящем поединке президента лиги Eagle FC, российского бойца смешанных единоборств Шамиля Завурова и азербайджанца Наримана Аббасова.

«Это очень интригующий поединок как для России, так и для всего постсоветского пространства. Бой станет одним из самых больших. Я думаю, будет очень интересно», — сказал Хабиб в видеозаписи, размещённой на официальной странице президента AMC Fight Nights Камила Гаджиева в «Инстаграме».

Хабиб также оставил комментарий к записи:

«Фаворит у многих Нариман, да и на бумаге тоже, но Завуров выйдет как на последний бой в буквальном смысле этого слова».

Ранее о бое с Аббасовым высказался Завуров.

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