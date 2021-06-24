Бой Нганну и Льюиса, который должен был состояться в августе, перенесён

Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну проведёт защиту титула в бою с Дерриком Льюисом в сентябре. Об этом сообщил инсайдер Ариэль Хельвани на своей странице в «Твиттере». Изначально планировалось, что их поединок пройдёт 7 августа в Хьюстоне (Техас, США).



«В UFC надеялись провести бой Фрэнсиса Нганну и Деррика Льюиса 7 августа, но теперь, как сообщают источники, это выглядит маловероятным. Накладки с расписанием. Пока ничего не ясно, но, как мне сказали, бой планируется провести в сентябре», — написал Хельвани.



Напомним, Нганну и Льюис первый бой провели в августе 2018 года, и тогда победу единогласным решением судей одержал Деррик. После этого Фрэнсис провёл пять поединков, нокаутировав всех своих соперников. Американец провёл семь боёв, но два из них проиграл досрочно.

В марте Фрэнсис Нганну нокаутировал Стипе Миочича и отобрал у него пояс UFC в тяжёлом весе. На его счету 19 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед и потерпел три поражения.