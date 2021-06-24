Бой Нганну и Льюиса, который должен был состояться в августе, перенесён

Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну проведёт защиту титула в бою с Дерриком Льюисом в сентябре. Об этом сообщил инсайдер Ариэль Хельвани на своей странице в «Твиттере». Изначально планировалось, что их поединок пройдёт 7 августа в Хьюстоне (Техас, США).
«В UFC надеялись провести бой Фрэнсиса Нганну и Деррика Льюиса 7 августа, но теперь, как сообщают источники, это выглядит маловероятным. Накладки с расписанием. Пока ничего не ясно, но, как мне сказали, бой планируется провести в сентябре», — написал Хельвани.
Напомним, Нганну и Льюис первый бой провели в августе 2018 года, и тогда победу единогласным решением судей одержал Деррик. После этого Фрэнсис провёл пять поединков, нокаутировав всех своих соперников. Американец провёл семь боёв, но два из них проиграл досрочно.
В марте Фрэнсис Нганну нокаутировал Стипе Миочича и отобрал у него пояс UFC в тяжёлом весе. На его счету 19 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед и потерпел три поражения.
- 24 июня 2021
-
00:45
-
00:34
- 23 июня 2021
-
23:51
-
21:58
-
21:39
-
20:46
-
19:16
-
18:37
-
17:54
-
16:52
-
15:14
-
15:00
-
14:00
-
13:34
-
12:16
-
12:01
-
11:34
-
11:19
-
11:05
-
11:01
-
10:01
-
10:00
-
09:33
-
09:18
-
09:02
-
08:56
-
08:27
-
00:35
-
00:02
- 22 июня 2021
-
22:54
-
22:11
-
22:06
-
21:01
-
19:44
-
18:17