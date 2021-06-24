Александр Волков показал студенческие фото

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, на своей странице в «Инстаграме» разместил новый пост, посвящённый десятилетию с момента защиты диплома.



«Сегодня ровно 10 лет с даты защиты моего диплома в МГТУ им. Н.Э. Баумана — 23 июня 2011 года. Школа советского инженера по сей день остаётся одной из лучших в мире, и я рад, что высшее образование я получил именно там!



С большим теплом и ностальгией вспоминаю студенческие годы, а фундамент, полученный в годы учебы, и по сей день помогает мне в любых жизненных ситуациях. Поздравляю всех одногруппников, с кем мы прошли этот нелёгкий путь! И по этому поводу делюсь с вами фоточками 10 лет, 25 кг, 27 боёв и 100 500 тыс. ударов по голове тому назад! Листайте ленту!



P. S. На момент защиты диплома мой рекорд в боях уже был 11-3, а молодой и перспективный я до сих пор, больше 10 лет на плаву!» — написал Волков.

Фото можно посмотреть на странице Волкова в «Инстаграме».