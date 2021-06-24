Рокхолд заявил, что Чимаев отказался проводить с ним бой
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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, отказался от поединка с бывшим чемпионом UFC в среднем весе Люком Рокхолдом. Об этом, ссылаясь на Рокхолда, сообщил инсайдер Ариэль Хельвани на своей официальной странице в «Твиттере».
«Люк Рокхолд рассказал мне, что 28 августа ему предложили провести бой с Хамзатом Чимаевым в главном событии. Рокхолд согласился, но только что узнал, что Чимаев решил отказаться, объяснив это тем, что остаётся в полусреднем весе. Рокхолд также согласился на трёхраундовый бой против Чимаева 7 августа. При всем уважении, однако я был уверен, что он точно будет драться с кем угодно», — написал Хельвани.
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