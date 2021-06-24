Нурмагомедов — Сехудо: будь осторожен. Хасбулла прибьёт тебя!
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Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов обратился к бывшему чемпиону лиги в двух дивизионах Генри Сехудо. Ранеее Сехудо на русском языке вызвал на бой 19-летнему блогеру Хасбулле Магомедову, известному под прозвищем Хасбик.
«Будь осторожен. Хасбулла прибьёт тебя!» — сказал Нурмагомедов, обращаясь к Сехудо в видео, выложенном в «Инстаграм».
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Ризвана Магомедова, менеджера Хабиба.
Рост Хасбика не превышает одного метра, весит он не более 20 кг. Ранее сообщалось, что Хасбик может провести бой с 17-летним певцом Абдурозиком, у которого примерно такие же физические данные.
Ранее Хасбик принял вызов Сехудо и заявил, что хочет подраться с Конором Макгрегором.
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