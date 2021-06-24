Нурмагомедов — Сехудо: будь осторожен. Хасбулла прибьёт тебя!

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов обратился к бывшему чемпиону лиги в двух дивизионах Генри Сехудо. Ранеее Сехудо на русском языке вызвал на бой 19-летнему блогеру Хасбулле Магомедову, известному под прозвищем Хасбик.

«Будь осторожен. Хасбулла прибьёт тебя!» — сказал Нурмагомедов, обращаясь к Сехудо в видео, выложенном в «Инстаграм».

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Ризвана Магомедова, менеджера Хабиба.

Рост Хасбика не превышает одного метра, весит он не более 20 кг. Ранее сообщалось, что Хасбик может провести бой с 17-летним певцом Абдурозиком, у которого примерно такие же физические данные.

Ранее Хасбик принял вызов Сехудо и заявил, что хочет подраться с Конором Макгрегором.