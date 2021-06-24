Беспутин: даже если Кличко вернётся, удивлюсь меньше, чем возвращению Поветкина

Бывший регулярный чемпион мира по боксу в полусреднем весе по версии WBA Александр Беспутин заявил, что возвращение в спорт Александра Поветкина стало бы для него более удивительным событием, чем возвращение Владимира Кличко. 13 июня 41-летний Поветкин объявил о завершении карьеры.

«Саше ничего не нужно доказывать, он уже всё всем доказал и показал. Посмотрите на его послужной список и в олимпийском, и в профессиональном боксе. Ему нужно было заканчивать, и он – молодец – принял это решение. Я желаю ему спокойствия и хорошей спортивной пенсии.

Если он вернётся на ринг, то я очень удивлюсь. Даже если Владимир Кличко вернётся, я удивлюсь гораздо меньше, чем ежели такое решение примет Саша», — приводит слова Беспутина «Р-Спорт».