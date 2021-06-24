Шлеменко дал совет Олейнику после третьего поражения подряд в UFC

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко высказал мнение, что Алексею Олейнику не стоит завершать карьеру в UFC после третьего поражения подряд. В августе 2020 года Олейник проиграл Деррику Льюису, в феврале 2021-го — Крису Даукаусу, ранее в июне — Сергею Спиваку.
«Если человек нормально конкурирует, совсем недавно был в десятке ростера UFC, чуть не задушил Деррика Льюиса, то я вообще не понимаю, зачем обсуждать завершение карьеры? Организация и будет ему платить. Алексей старой закалки, он соглашается на все бои с любыми соперниками, на любом сроке. Олейник хоть и возрастной, но организация в шоке: вот красавец, тут подрался, там подрался, здесь подрался.
Мы сейчас рассусоливали, а достаточно просто сказать: «Алексей Олейник — красавчик». Вот и всё», — рассказал Шлеменко в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.
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