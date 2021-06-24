Эррол Спенс: мне всё сложнее укладываться в лимит полусреднего веса

Чемпион WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс высказался о переходе в первый средний вес.



«Скорее всего, я проведу ещё два боя в полусреднем весе. Я свяжусь с промоутерами Теренса Кроуфорда, и если им будет нечего мне ответить, то я поднимусь в первый средний вес. Надеюсь, что после боя с Пакьяо мы сможем что-то организовать с Теренсом Кроуфордом.



Я несомненно буду сильнее в первом среднем весе. Думаю, я буду выбрасывать по 1300 ударов за бой. Сейчас укладываться в лимит полусреднего веса весьма непросто. Я даже нанял диетолога, чтобы грамотно сбрасывать вес и не терять при этом силы», — приводит слова Эррола Спенса BoxingScene.

21 августа Спенс проведёт бой с Мэнни Пакьяо.

Для 42-летнего Пакьяо это будет первый поединок с июля 2019 года. Тогда он по очкам победил Кита Турмана, отобрав у него пояс по версии WBA Super в полусреднем весе. Впоследствии Мэнни был лишён этой регалии за длительный простой. Что касается Спенса, американец последний раз бился в декабре 2020 года, когда единогласным решением судей справился с экс-чемпионом мира Дэнни Гарсией.