«Я не мог в это поверить». Боб Арум — о поражении Ломаченко от Лопеса

Промоутер Боб Арум прокомментировал поражение бывшего чемпиона мира по боксу в трёх весовых категориях Василия Ломаченко от Теофимо Лопеса, которое тот потерпел в октябре 2020 года. Ломаченко проиграл Лопесу единогласным решением судей.

«Я не знаю, что произошло в бою с Лопесом. Я посмотрел первые шесть раундов и не мог в это поверить. Безусловно, Ломаченко — великий боец, один из величайших боксёров в истории», — рассказал Арум в интервью YouTube-каналу Top Rank Boxing.

33-летний Василий Ломаченко дебютировал в профессиональном боксе в 2013 году. Последний поединок он провёл в октябре 2020 года, проиграв Теофимо Лопесу единогласным решением судей. В ближайшие выходные он сразится с японцем Масаёси Накатани. Всего на счету Василия 14 побед (в том числе 10 нокаутом) и два поражения.