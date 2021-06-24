«Я не мог в это поверить». Боб Арум — о поражении Ломаченко от Лопеса

Промоутер Боб Арум прокомментировал поражение бывшего чемпиона мира по боксу в трёх весовых категориях Василия Ломаченко от Теофимо Лопеса, которое тот потерпел в октябре 2020 года. Ломаченко проиграл Лопесу единогласным решением судей.
«Я не знаю, что произошло в бою с Лопесом. Я посмотрел первые шесть раундов и не мог в это поверить. Безусловно, Ломаченко — великий боец, один из величайших боксёров в истории», — рассказал Арум в интервью YouTube-каналу Top Rank Boxing.
33-летний Василий Ломаченко дебютировал в профессиональном боксе в 2013 году. Последний поединок он провёл в октябре 2020 года, проиграв Теофимо Лопесу единогласным решением судей. В ближайшие выходные он сразится с японцем Масаёси Накатани. Всего на счету Василия 14 побед (в том числе 10 нокаутом) и два поражения.
- 24 июня 2021
-
13:00
-
12:54
-
12:43
-
11:50
-
10:58
-
10:51
-
10:00
-
09:52
-
09:11
-
09:01
-
08:40
-
08:01
-
06:35
-
02:23
-
01:02
-
00:45
-
00:34
- 23 июня 2021
-
23:51
-
21:58
-
21:39
-
20:46
-
19:16
-
18:37
-
17:54
-
16:52
-
15:14
-
15:00
-
14:00
-
13:34
-
12:16
-
12:01
-
11:34
-
11:19
-
11:05
-
11:01