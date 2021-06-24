Михаил Рагозин и Вагнер Прадо возглавят турнир RCC Intro XIV

Российский боец Михаил Рагозин (17-4) и бразилец Вагнер Прадо (15-5-1-1) сойдутся в главном бою по правилам ММА на турнире RCC Intro XIV в Екатеринбурге.



В карьере Михаила Рагозина Прадо будет уже далеко не первым бразильцем. Против Уральского Медведя выходили Леонардо Гимараеш, Клебер Силва, Леонардо де Оливейра, Валлисон Карвальо. Россиянин прекрасно знаком с их школой и понимает, что его ждёт в клетке. После громкой неудачи в бою с Ясубеем Эномото боец клуба «Архангел Михаил» вернулся на победный путь, и сейчас его успешная серия составляет три поединка. Однако, как признавался сам Михаил в интервью, очень хочется победить досрочно. Шанс есть — Прадо был дважды отправлен в нокаут в своей карьере.



Но и побед нокаутами у Вагнера предостаточно. Из пятнадцати успешных выступлений четырнадцать Прадо завершил именно ударами. При этом у бразильца пять поражений, и все они против серьёзных бойцов. Во время своего короткого выступления в UFC Вагнер проигрывал Филу Дэвису, позже, уже вне рамок лиги, — Магомеду Анкалаеву. На турнирах RCC Прадо выступал дважды, оба раза на номерных турнирах. И потерпел два поражения — от Вязигина и Корнилова. Несмотря на серию без побед, Вагнер остаётся очень опасным ударником, что может стать проблемой для любого его соперника в клетке.

Турнир состоится на арене Академии единоборств РМК 17 июля.