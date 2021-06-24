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Лига ACA анонсировала бой экс-чемпиона Евгения Гончарова

Лига ACA анонсировала бой экс-чемпиона Евгения Гончарова
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Бывший чемпион АСА Евгений Гончаров встретится с бразильцем Франсимаром Баррозу на турнире АСА 126 16 июля.

«Экс-чемпион ACA в тяжёлом весе Евгений Гончаров возвращается в ACA, подписав новый контракт. Соперником россиянина станет экс-боец PFL и UFC, боец из Бразилии, который идёт на серии из шести побед — Франсимар Баррозу. Боем против Гончарова он дебютирует в нашей организации. Баррозу, который не проигрывал последние три года, станет проверкой на прочность для Евгения Гончарова», — сообщил президент ACA Алексей Яценко.

34-летний Гончаров — экс-чемпион ACA в тяжёлом весе. В его активе 16 побед при трёх поражениях.

41-летний Баррозу, выступающий ранее в PFL и UFC, не проигрывал последние три года и имеет в своём активе 25 побед, семь поражений, одну ничью.

Поединок пройдёт на турнире ACA 126 в Сочи в ледовом дворце «Большой» 16 июля.

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