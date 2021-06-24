Усик встретился с Владимиром Кличко перед возможным боем с Джошуа. Фото

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик встретился с бывшим чемпионом мира в тяжёлом весе Владимиром Кличко в преддверии поединка с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» lomus_official.
В апреле 2017 года Кличко проиграл Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде. Ожидается, что бой британца с Усиком состоится в сентябре 2021 года.
«Разница в габаритах, конечно, всё ещё серьёзная. Тяжеловато будет с Джошуа», — написал один из подписчиков в комментариях.
«Надеюсь, Владимир поможет Саше в подготовке к бою с Джошуа, это идеальный по габаритам спарринг-партнёр. Кличко знает, как работать против Джошуа, плюс Анатолий Николаевич (Ломаченко. — Прим. «Чемпионата») поможет. В общем, Саня не останется без помощи», — добавил другой подписчик.
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