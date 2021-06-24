Шлеменко рассказал о бое, когда он понял, что шанс есть даже в самых безвыходных ситуациях

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко вспомнил о почти проигранном бое, благодаря которому он понял, что шанс на победу есть даже в самых безвыходных ситуациях.



«Встретились спустя 16 лет с человеком, который научил меня не сдаваться! Василий Крылов — один из сильнейших бойцов старой школы, мы дрались в Якутске в 2005-м! У каждого это был третий бой за вечер, сил оставалось не так много, и в одном моменте Василий меня почти задушил. У меня фонтаном брызнула кровь, я уже был близок к тому, чтобы сдаться! Но перетерпел и смог выиграть тот бой, тогда я понял, что себя надо перебарывать, и шанс есть всегда, даже в самых безвыходных ситуациях!



Очень рад был встретить Василия через столько лет, и интересно, что наша встреча произошла через несколько часов после того, как мы с Александром Лютиковым записали выпуск про те бои в Якутске, я всегда знал, что случайности неслучайны!



А видео у Саши на канале уже набрало больше миллиона просмотров! Это приятно и ещё раз показывает, как люди соскучились по бойцам старой школы!» — написал Шлеменко на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Шлеменко в «Инстаграме».