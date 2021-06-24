Энтони Джошуа назвал фаворита предстоящего боя Фьюри и Уайлдера

Британский боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа поделился мнением о фаворите предстоящего боя, в ходе которого встретятся чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри и американец Деонтей Уайлдер. Это будет их уже третий поединок: первый закончился ничьей, а во втором Фьюри нокаутировал оппонента. Третий бой состоится через месяц, 24 июля, в Лас-Вегасе.



«Фьюри выиграл прошлый бой, так что я за него. Боксёр хорош настолько, насколько хорошим было его предыдущее выступление. В любом случае желаю удачи им обоим», — приводит слова Джошуа Mirror.

Ранее Фьюри заявил, что в бое с Уайлдером он будет рассчитывать на быстрый нокаут.