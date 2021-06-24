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Вартанян: мы не просто увидим Волкова в бою за пояс — он его заберёт

Вартанян: мы не просто увидим Волкова в бою за пояс — он его заберёт
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Российский боец MMA Эдуард Вартанян высказался о предстоящем бое российского бойца смешанных единоборств Александра Волкова и его соперника из Франции, бойца MMA Сириля Гана. Их поединок состоится в ночь с 26 на 27 июня мск на турнире UFC Вегас 30, который пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Александр выиграет. Сделает он это максимально уверенно, тем самым подтвердит свои претензии на чемпионский пояс. Я уверен, что мы Волкова не просто увидим в бою за пояс, а он его заберёт.

Ни Джонс, ни Льюис пока не видят угрозу в лице Александра, но это до тех пор, пока они не выйдут с ним в одну клетку», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков, выступающий в Bellator в тяжёлом весе, поделился мнением о предстоящем бое Волкова и Гана.

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