Оскар де ла Хойя: во время боя далеко не всё зависит от силы и мощи соперника

Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя поделился мнение о важности силы удара и мощи боксёра в вопросе достижения результата в бое. Мысль он развил на примере обладателя поясов во втором среднем весе по версиям WBA и WBC Сауля Канело Альвареса.
«Я думаю, что Канело похож на Рикардо Майоргу. Он силён, он силён, как вол, но это не главный критерий успеха. Хороший удар не обязательно принесёт победу в бое, далеко не обязательно. Хочу ещё раз подчеркнуть — во время боя с такими элитными бойцами, как Флойд или я, многое будет зависеть не от силы соперника», — приводит слова Оскара BoxingScene.
Ранее сообщалось, что Оскар де ла Хойя встретится с экс-чемпионом UFC Витором Белфортом в специальном боксёрском поединке, который состоится в рамках Triller Fight Club 18 сентября во время уик-энда, посвящённого Дню независимости Мексики.
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