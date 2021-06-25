Волков дважды отказался от боя с Нганну в UFC

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, дважды отказался от поединка с Фрэнсисом Нганну, который в настоящее время владеет соответствующим поясом. Об этом рассказал менеджер бойца Иван Банников.
«Когда Александру присылают предложение о бое, я сначала звоню не Саше, а Тарасу Кияшко (главному тренеру Волкова — Прим. «Чемпионата»). UFC нам дважды предлагало бой с Нганну, и отказывался я, а не Александр. Потому что в том периоде бой с ним был нецелесообразен.
Например, нам предложили его после двух поражений (от Стипе Миочича и Деррика Льюиса — Прим. «Чемпионата»), на тот момент я понимал, что победа над ним мало что даёт, а насколько он опасен, мы все знаем. Потом мы сами просили Нганну, и нам в UFC сказали, что он дважды отказался. Так что счет 2:2, надеемся, нам дадут эту возможность», — цитирует Банникова «Матч ТВ».
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