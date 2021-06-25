«Сколько мне его ждать?» Молдавский — о возможном лишении Бейдера пояса Bellator
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Российский боец смешанных единоборств Валентин Молдавский, выступающий в Bellator в тяжёлой весовой категории, предположил, что Райана Бейдера лишат соответствующего пояса, поскольку тот участвует в Гран-при в полутяжёлом весе. В ночь с 25 на 26 июня мск Молдавский сразится за пояс временного чемпиона Bellator в тяжёлом весе, его соперником станет Тимоти Джонсон.
«Сколько я должен буду его ждать? Думаю, что победитель нашего боя может стать полноценным чемпионом. А Бейдер ещё непонятно, когда сможет подраться в этом весе», — приводит слова Молдавского ТАСС.
29-летний Валентин Молдавский провёл 11 боёв в MMA: 10 побед и одно поражение.
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