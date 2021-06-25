Ломаченко попытался нагнуть Накатани на дуэли взглядов. Видео

Бывший чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях украинец Василий Ломаченко и представитель Японии Масаёси Накатани провели дуэль взглядов в преддверии поединка, который состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 26 на 27 июня мск. В ходе дуэли Ломаченко в шутку попытался нагнуть более высокого Накатани, чтобы тот оказался на одном уровне с ним. После этого боксёры посмеялись и пожали друг другу руки.

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33-летний Василий Ломаченко дебютировал в профессиональном боксе в 2013 году. Последний поединок он провёл в октябре 2020 года, проиграв Теофимо Лопесу единогласным решением судей. Всего на счету Василия 14 побед (в том числе 10 нокаутом) и два поражения.