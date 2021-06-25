«Реванш с Петром Яном будет особенным!» Стерлинг показал видео с тренировки

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджэмейн Стерлинг показал в «Инстаграме», как готовится к матчу-реваншу с бывшим обладателем пояса Петром Яном.
«Приятно вновь оказаться на матах – вчера очень хорошо поработали! Вне зависимости от того, выигрываю я или проигрываю, я вношу поправки, чтобы понять, где можно прибавить. Этот реванш (с Петром Яном. — Прим. «Чемпионата») будет чем-то особенным!» — написал Стерлинг, прикрепив текст к видео с тренировки.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Алджэмейна Стерлинга.
Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Многие посчитали, что Стерлинг симулировал травму в том эпизоде. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.
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