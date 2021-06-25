Чемпион UFC Алекс Волкановски дал прогноз на бой Макгрегор — Порье

Действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Алекс Волкановски рассказал об ожиданиях от третьего поединка с участием бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона лиги в лёгком дивизионе Дастина Порье. По мнению Волкановски, Макгрегор одержит победу.
«Я по-прежнему считаю, что Конор более опасен и сможет добиться раннего нокаута в их третьем поединке. Думаю, на этот раз ему удастся контролировать ход поединка. Да, удары по ногам во время второго боя доставили ему большие проблемы, но я уверен, что на этот раз он нокаутирует Порье», — приводит его слова Middle Easy.
Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
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