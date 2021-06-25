Ломаченко рассказал, считает ли Лопеса абсолютным чемпионом мира

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в лёгком весе Василий Ломаченко ответил на вопрос, считает ли он Теофимо Лопеса, который победил его в октябре 2020 года, абсолютным чемпионом мира. Ранее Ломаченко не раз заявлял, что не считает себя проигравшим в бою с Лопесом.

«Является ли Теофимо Лопес абсолютным чемпионом мира? Да. В моём понимании он — абсолютный чемпион мира, поскольку завоевал четыре пояса.

Я удерживал пояс WBC. Это был пояс WBC Franchise, но мне также принадлежал обычный пояс WBC, ведь я завоевал его в бою с Люком Кэмпбеллом. Поэтому Лопес — абсолютный чемпион мира», — рассказал украинец на пресс-конференции перед боем с Масаёси Накатани, который состоится в ночь с 26 на 27 июня мск.

33-летний Василий Ломаченко дебютировал в профессиональном боксе в 2013 году. Последний поединок он провёл в октябре 2020 года, проиграв Теофимо Лопесу единогласным решением судей. Всего на счету Василия 14 побед (в том числе 10 нокаутом) и два поражения.