Сириль Ган объяснил, в чём Волков сильнее Нганну

Французский боец смешанных единоборств Сириль Ган, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, рассказал, в чём, по его мнению, россиянин Александр Волков превосходит чемпиона лиги Фрэнсиса Нганну. По мнению Гана, у Волкова больше возможностей создать ему проблемы по той причине, что он является более разносторонним бойцом.

«С кем бы мне было тяжелее работать: с Волковым или Нганну? Это действительно отличный вопрос.

Волков очень одарённый, он конкурировал с Оверимом в ударке, с Блэйдсом — в борьбе, с Вердумом — в партере. Я думаю, у Волкова больше возможностей доставить мне проблемы. Но у Нганну точно более тяжёлые удары», — рассказал Ган в интервью YouTube-каналу «Разрешите вас перебить».