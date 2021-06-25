Сириль Ган объяснил, в чём Волков сильнее Нганну
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Французский боец смешанных единоборств Сириль Ган, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, рассказал, в чём, по его мнению, россиянин Александр Волков превосходит чемпиона лиги Фрэнсиса Нганну. По мнению Гана, у Волкова больше возможностей создать ему проблемы по той причине, что он является более разносторонним бойцом.
«С кем бы мне было тяжелее работать: с Волковым или Нганну? Это действительно отличный вопрос.
Волков очень одарённый, он конкурировал с Оверимом в ударке, с Блэйдсом — в борьбе, с Вердумом — в партере. Я думаю, у Волкова больше возможностей доставить мне проблемы. Но у Нганну точно более тяжёлые удары», — рассказал Ган в интервью YouTube-каналу «Разрешите вас перебить».
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