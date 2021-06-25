Боец UFC Валиев объяснил, почему скандальное поражение Яна от Стерлинга выгодно Петру

Российский боец UFC Тимур Валиев, выступающий в полулёгком весе, объяснил, почему Петру Яну пошло на пользу поражение в титульном поединке с Алджэмейном Стерлингом. Ян получил дисквалификацию за запрещённый удар коленом в голову и потерял пояс UFC в легчайшем весе.

«Я думаю, то, что случилось, пошло на пользу Петру. После этой ситуации все начали о нём говорить, начали им восхищаться, несмотря на нарушение правил. В общем, победа пошла во вред Стерлингу и на пользу Петру. Мне кажется, он стал более популярным после этого боя.

Я не думаю, что Стерлинг будет избегать Яна. Он будет стараться капать на нервы, попытается вывести Петра из себя, будет использовать трюки. Но сбежать ему никто не даст. Его поставят перед фактом, что нужно драться», — рассказал Валиев в интервью YouTube-каналу Usachev TV.