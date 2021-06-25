Беспутин — о критике Ломаченко на Украине: это дичь. Люди у нас злые

Бывший регулярный чемпион мира по боксу в полусреднем весе по версии WBA Александр Беспутин рассказал, как относится к критике украинцев в адрес бывшего абсолютного чемпиона мира в лёгком весе Василия Ломаченко. В 2020 году Ломаченко и бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик снялись в документальном фильме о вере и церкви, выложенном в YouTube-канале «Корсунская пустынь».

«Я не буду комментировать высказывания специалистов и тренеров с Украины. Это взрослые ребята, поэтому у нас, людей из России, есть такая история, что мы с уважением относимся к старшему поколению. То, что они говорят, — это дичь чуть-чуть.

Люди у нас злые. Я иногда читаю — мне как за себя обидно порой. Про себя гадости иногда читаешь, но бывает не так обидно, даже «улыбает» и смешно. А когда про друга читаешь, чуть-чуть обидно. Тем более человек легендарный, заслуженный», — рассказал Беспутин в интервью, выложенном в «инстаграме» Василия Конова.