Сехудо — Хасбику: даже Хабиб не сможет спасти тебя от моего гнева

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо в очередной раз обратился к 19-летнему блогеру Хасбулле Магомедову, известному под прозвищем Хасбик.
«Будь осторожен в своих желаниях, Хасбулла Магомедов. Я брошу тебя как новорождённого, и даже Хабиб Нурмагомедов не сможет спасти тебя от гнева Трипл-Си», — написал Генри Сехудо в своём «твиттере».
Ранее Сехудо на русском языке вызвал на бой Хасбика. В ответ Нурмагомедов написал в комментариях, что Хасбик прибьёт Сехудо.
Рост Хасбика не превышает одного метра, весит он не более 20 кг. Ранее сообщалось, что Хасбик может провести бой с 17-летним певцом Абдурозиком, у которого примерно такие же физические данные.
Ранее Хасбик принял вызов Сехудо и заявил, что хочет подраться с Конором Макгрегором.
- 25 июня 2021
-
17:30
-
16:29
-
15:29
-
14:30
-
14:16
-
14:09
-
13:02
-
13:02
-
11:54
-
11:42
-
11:02
-
10:54
-
09:52
-
09:50
-
09:30
-
09:02
-
09:01
-
08:40
-
08:00
-
00:32
- 24 июня 2021
-
23:20
-
22:31
-
22:10
-
21:05
-
20:32
-
19:31
-
19:21
-
18:58
-
18:01
-
16:53
-
16:37
-
15:47
-
15:44
-
14:42
-
14:29