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Сехудо — Хасбику: даже Хабиб не сможет спасти тебя от моего гнева

Сехудо — Хасбику: даже Хабиб не сможет спасти тебя от моего гнева
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо в очередной раз обратился к 19-летнему блогеру Хасбулле Магомедову, известному под прозвищем Хасбик.

«Будь осторожен в своих желаниях, Хасбулла Магомедов. Я брошу тебя как новорождённого, и даже Хабиб Нурмагомедов не сможет спасти тебя от гнева Трипл-Си», — написал Генри Сехудо в своём «твиттере».

Ранее Сехудо на русском языке вызвал на бой Хасбика. В ответ Нурмагомедов написал в комментариях, что Хасбик прибьёт Сехудо.

Рост Хасбика не превышает одного метра, весит он не более 20 кг. Ранее сообщалось, что Хасбик может провести бой с 17-летним певцом Абдурозиком, у которого примерно такие же физические данные.

Ранее Хасбик принял вызов Сехудо и заявил, что хочет подраться с Конором Макгрегором.

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