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Полный кард Bellator 261 с главным поединком Молдавский — Джонсон

Полный кард Bellator 261 с главным поединком Молдавский — Джонсон
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В ночь с 25 на 26 июня мск в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоится турнир по ММА Bellator 261. В главном поединке вечера россиянин Валентин Молдавский и американец Тимоти Джонсон оспорят титул временного чемпиона в тяжёлом весе. Бой Молдавский — Джонсон начнётся ориентировочно в 6:00 мск 26 июня.

Действующим чемпионом Bellator в тяжёлом весе является Райан Бейдер. Но американский боец ММА в настоящее время участвует в Гран-при в полутяжёлом весе.

Известен полный кард турнира.

Основной кард:

Тимоти Джонсон — Валентин Молдавский
Лиз Кармуш — Кана Ватанабэ
Даниэль Вайхель — Кеони Диггс
Кристиан Эдвардас — Бен Пэрриш.

Предварительный кард:

Кайра Батара — Лена Овчинникова
Майлс Джури — Сидни Аутло
Сорен Бак — Бобби Ли
Джейлон Бейтс — Коди Мэтьюз
Тейлор Джонсон — Лэнс Райт
Ли Чедвик — Симон Бийонг.

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