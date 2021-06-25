Полный кард Bellator 261 с главным поединком Молдавский — Джонсон

В ночь с 25 на 26 июня мск в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоится турнир по ММА Bellator 261. В главном поединке вечера россиянин Валентин Молдавский и американец Тимоти Джонсон оспорят титул временного чемпиона в тяжёлом весе. Бой Молдавский — Джонсон начнётся ориентировочно в 6:00 мск 26 июня.

Действующим чемпионом Bellator в тяжёлом весе является Райан Бейдер. Но американский боец ММА в настоящее время участвует в Гран-при в полутяжёлом весе.

Известен полный кард турнира.

Основной кард:

Тимоти Джонсон — Валентин Молдавский

Лиз Кармуш — Кана Ватанабэ

Даниэль Вайхель — Кеони Диггс

Кристиан Эдвардас — Бен Пэрриш.

Предварительный кард:

Кайра Батара — Лена Овчинникова

Майлс Джури — Сидни Аутло

Сорен Бак — Бобби Ли

Джейлон Бейтс — Коди Мэтьюз

Тейлор Джонсон — Лэнс Райт

Ли Чедвик — Симон Бийонг.

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