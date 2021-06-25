Полный кард Bellator 261 с главным поединком Молдавский — Джонсон

В ночь с 25 на 26 июня мск в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоится турнир по ММА Bellator 261. В главном поединке вечера россиянин Валентин Молдавский и американец Тимоти Джонсон оспорят титул временного чемпиона в тяжёлом весе. Бой Молдавский — Джонсон начнётся ориентировочно в 6:00 мск 26 июня.
Действующим чемпионом Bellator в тяжёлом весе является Райан Бейдер. Но американский боец ММА в настоящее время участвует в Гран-при в полутяжёлом весе.
Известен полный кард турнира.
Основной кард:
Тимоти Джонсон — Валентин Молдавский
Лиз Кармуш — Кана Ватанабэ
Даниэль Вайхель — Кеони Диггс
Кристиан Эдвардас — Бен Пэрриш.
Предварительный кард:
Кайра Батара — Лена Овчинникова
Майлс Джури — Сидни Аутло
Сорен Бак — Бобби Ли
Джейлон Бейтс — Коди Мэтьюз
Тейлор Джонсон — Лэнс Райт
Ли Чедвик — Симон Бийонг.
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