Джонс отреагировал на слова Смита, рассказавшего о проваленных допинг-тестах экс-чемпиона
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс жёстко отреагировал на слова Энтони Смита, с которым они ранее провели бой. Смит утверждал, что Джонс на протяжении недели перед их поединком провалил допинг-тесты.
«Всё это помогает тебе спать по ночам, приятель», — написал Джонс.
Соперники провели поединок на турнире UFC 235. Как утверждает Смит, ему регулярно звонили из комиссии и говорили, что Джонс проваливает тесты. По словам Смита, он не стал выносить всё это на публику, так как не хотел отвлекаться от подготовки к поединку.
При этом Смит отметил, что так и не понял, почему Джонс в их противостоянии переходил на личности. По словам Энтони, он не давал сопернику поводов для подобного поведения.
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