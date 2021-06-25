«Чемпионат» совместно с Okko Спорт разыгрывает билеты на бой Фёдора Емельяненко в Москве
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23 октября легенда ММА Фёдор Емельяненко проведёт следующий бой. Последний Император выйдет в октагон на турнире Bellator. «Чемпионат» совместно с Okko Спорт разыгрывает билеты на турнир в Москве.
▪Два билета на бой + перчатки с автографом Последнего Императора
▪Два билета на бой + футболка «Чемпионата»
Вам нужно:
— Подписаться на @championat_com и @okko.sport;
— Поставить «лайк» этой публикации в «Инстаграме»;
— В комментариях отметить троих друзей, которые любят смешанные единоборства.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» «Чемпионата».
9 июля мы определим двоих случайных счастливчиков, которые получат билеты на первый турнир Bellator в Москве, в главном бою которого выступит Фёдор Емельяненко!
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