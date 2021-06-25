Волков оказался на девять килограммов тяжелее Гана

В Лас-Вегасе завершилась процедура взвешивания участников турнира UFC Vegas 30. В главном поединке вечера встретятся россиянин Александр Волков и француз Сириль Ган.

Российский боец оказался тяжелее своего оппонента. Он показал на весах 120,2 кг (265 фунтов). Его соперник оказался почти на девять килограммов легче, его вес составил 111,3 кг.

Бой состоится в ночь с 26 на 27 июня мск на турнире UFC Вегас 30, который пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Волков на данный момент занимает пятое место в рейтинге UFC. В предыдущем поединке он нокаутировал экс-претендента на титул, ветерана смешанных единоборств Алистара Оверима.



Что касается Гана, то он расположился на четвёртом месте рейтинга тяжёлого веса. В предыдущем поединке небитый француз единогласным решением судей победил нокаутёра из Суринама Жаирзиньо Розенстрайка. Всего в UFC Сириль провёл пять поединков, победив во всех пяти.