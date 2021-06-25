Ф. Емельяненко: Немков не мстил за меня, русский человек выше этого

Российский боец ММА Фёдор Емельяненко рассказал о мотивации своего воспитанника Вадима Немкова, который ранее стал чемпионом Bellator в полутяжёлом весе. Немков в титульном поединке на Bellator 244 нокаутировал американца Райана Бейдера. Во втором раунде американский боец пропустил удар ногой в голову. Ранее Бейдер побеждал самого Емельяненко.

«Вадим не мстил за меня. Русский человек выше этого, у нас были другие цели. Он очень хотел стать чемпионом и добился этого», — приводит слова Емельяненко «твиттер» Okko Sport.

Следующий поединок Емельяненко проведёт 23 октября. Бой Емельяненко возглавит первый в истории турнир Bellator в России. Пока соперник легендарного россиянина неизвестен. Ранее сам Емельяненко назвал дату возвращения в октагон.