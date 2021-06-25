Ф. Емельяненко: Немков не мстил за меня, русский человек выше этого
Поделиться
Российский боец ММА Фёдор Емельяненко рассказал о мотивации своего воспитанника Вадима Немкова, который ранее стал чемпионом Bellator в полутяжёлом весе. Немков в титульном поединке на Bellator 244 нокаутировал американца Райана Бейдера. Во втором раунде американский боец пропустил удар ногой в голову. Ранее Бейдер побеждал самого Емельяненко.
«Вадим не мстил за меня. Русский человек выше этого, у нас были другие цели. Он очень хотел стать чемпионом и добился этого», — приводит слова Емельяненко «твиттер» Okko Sport.
Следующий поединок Емельяненко проведёт 23 октября. Бой Емельяненко возглавит первый в истории турнир Bellator в России. Пока соперник легендарного россиянина неизвестен. Ранее сам Емельяненко назвал дату возвращения в октагон.
Новость по темеУкраинская девушка-боец Bellator выложила фото с Немковым
Комментарии
- 25 июня 2021
-
21:34
-
20:06
-
19:54
-
18:41
-
18:39
-
18:35
-
18:25
-
18:23
-
17:30
-
16:29
-
15:29
-
14:30
-
14:16
-
14:09
-
13:02
-
13:02
-
11:54
-
11:42
-
11:02
-
10:54
-
09:52
-
09:50
-
09:30
-
09:02
-
09:01
-
08:40
-
08:00
-
00:32
- 24 июня 2021
-
23:20
-
22:31
-
22:10
-
21:05
-
20:32
-
19:31
-
19:21
Партнерский контент