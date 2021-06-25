Названы гонорары Джигана и Александра Емельяненко за возможный бой

Известный рэпер Джиган рассказал, сколько он и боец ММА Александр Емельяненко смогут заработать, если проведут поединок. По словам Джигана, его гонорар будет превышать сумму, на которую сможет рассчитывать Емельяненко. Так, музыкант хочет заработать 50 млн рублей, а его соперник рассчитывает на 30 млн рублей.

«И нам это, в принципе, подтвердили. Есть пара человек, которые на это готовы», — приводит слова Джигана «РИА Новости».

Кроме того, исполнитель заявил, что за 50 млн рублей согласится подраться с любым оппонентом. Так, он открыт к предложениям о боях по правилам бокса, ММА и кикбоксинга.

Последний бой Емельяненко провёл летом 2020 года. Тогда он потерпел болезненное поражение в поединке с соотечественником Магомедом Исмаиловым.