Ломаченко и Накатани прошли процедуру взвешивания

Украинский боксёр Василий Ломаченко и японец Масаёси Накатани прошли процедуру взвешивания перед боем. Вес соперников был практически одинаковым. Ломаченко на весах показал 61,05 кг (134,6 фунта), а Накатани — 60,96 кг (134,4 фунта).

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Бой состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 26 на 27 июня мск.

Во время дуэли взглядов Ломаченко в шутку попытался нагнуть более высокого Накатани, чтобы тот оказался на одном уровне с ним. После этого боксёры посмеялись и пожали друг другу руки.

33-летний Василий Ломаченко дебютировал в профессиональном боксе в 2013 году. Последний поединок он провёл в октябре 2020 года, проиграв Теофимо Лопесу единогласным решением судей. Всего на счету Василия 14 побед (в том числе 10 нокаутом) и два поражения.