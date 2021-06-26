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Сэмуэлс победил Хокита на десятой секунде. Это 4-й по скорости нокаут в истории Bellator

Сэмуэлс победил Хокита на десятой секунде. Это 4-й по скорости нокаут в истории Bellator
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В ночь на 26 июня (мск) в Анкасвиле (штат Коннектикут, США) проходит турнир по ММА Bellator 261. В рамках предварительного карда американец Кори Сэмуэлс встретился с Исайя Хокит.

Бой завершился победой Сэмуэлса нокаутом уже на десятой секунде первого раунда. Это четвёртый по скорости нокаут в истории Bellator.

В главном поединке вечера россиянин Валентин Молдавский и американец Тимоти Джонсон оспорят титул временного чемпиона в полутяжёлом весе.

В результате взвешивания Молдавский оказался значительно легче своего соперника Джонсона. Разница составила 11,79 кг. 29-летний Валентин Молдавский провёл 11 боёв в MMA: на его счету 10 побед и 1 поражение.

Чемпионат ведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира Bellator 261.

Основной кард:

Тимоти Джонсон (117,93) — Валентин Молдавский (106,14)
Лиз Кармуш (56,93) — Кана Ватанабе (56,81)
Даниэль Вайхель (66) — Кеони Диггз (66,22)
Кристиан Эдвардас (93,44)— Саймон Бийонг (92,76)

Bellator 2021. Bellator 261, Анкасвилл, США
Исайя Хокит - Кори Сэмуэлс (W)
26 июня 2021, суббота. 02:10 МСК
Кори Сэмуэлс
Окончено
KO
Исайя Хокит
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