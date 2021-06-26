Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Магомед Исмаилов и Владимир Минеев провели дуэль взглядов

Магомед Исмаилов и Владимир Минеев провели дуэль взглядов
Комментарии

Российские бойцы смешанных единоборств Магомед Исмаилов и Владимир Минеев провели дуэль взглядов.
Второй бой Исмаилов — Минеев состоится 1 октября. В первом поединке, состоявшемся в октябре 2018 года, судьи зафиксировали ничью.

Права на видео принадлежат права AMC Fight Nights Global. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Lives.com.

Ранее президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что победитель матча-реванша с участием российских бойцов смешанных единоборств Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева сразится с Давидом Бархударяном, который ранее нокаутировал Вячеслава Василевского.

Также Гаджиев считает, что матч-реванш между Исмаиловым и Минеевым — это главный бой за всю историю российских смешанных единоборств.

Новость по теме
Исмаилов рассказал о гонораре за реванш с Минеевым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021