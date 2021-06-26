Российские бойцы смешанных единоборств Магомед Исмаилов и Владимир Минеев провели дуэль взглядов.

Второй бой Исмаилов — Минеев состоится 1 октября. В первом поединке, состоявшемся в октябре 2018 года, судьи зафиксировали ничью.

Права на видео принадлежат права AMC Fight Nights Global. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Lives.com.

Ранее президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что победитель матча-реванша с участием российских бойцов смешанных единоборств Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева сразится с Давидом Бархударяном, который ранее нокаутировал Вячеслава Василевского.

Также Гаджиев считает, что матч-реванш между Исмаиловым и Минеевым — это главный бой за всю историю российских смешанных единоборств.