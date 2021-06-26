Минеев: буду бить Исмаилова ради удовольствия, но деньги возьму из принципа

Боец смешанных единоборств Владимир Минеев высказался о реванше с Магомедом Исмаиловым.

«Я ради удовольствия буду бить Исмаилова, но деньги тоже возьму из принципа. Не кажется, если Исмаилов проиграет мне, то на этом нужно заканчивать карьеру. Как он когда-то выразился, её нужно заканчивать на пике. После этого боя он на пик уже не выйдет. Это будет его последняя остановка», — сказал Минеев на пресс-конференции.

Второй бой Исмаилов — Минеев состоится 1 октября. В первом поединке, состоявшемся в октябре 2018 года, судьи зафиксировали ничью.

Ранее президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что победитель матча-реванша с участием российских бойцов смешанных единоборств Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева сразится с Давидом Бархударяном, который ранее нокаутировал Вячеслава Василевского. Также Гаджиев считает, что матч-реванш между Исмаиловым и Минеем — это главный бой за всю историю российских смешанных единоборств.