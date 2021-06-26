Гольцов техническим нокаутом победил Сэйлса на турнире PFL

В основном карде турнира PFL российский боец Денис Гольцов в третьем раунде техническим нокаутом победил Брэндона Сэйлса и вышел в плей-офф лиги.

Успешная тактика переводов в партер помогла Гольцову в третьем раунде, где он сначала избил соперника в стойке, затем исполнил подсечку и добил Сэйлса на земле после тейкдауна и, получив ещё четыре балла, обеспечил себе второе место в регулярном чемпионате.

Напомним, вес Гольцова перед боем составил 111,86 кг, а Сэйлса – 119,93 кг.

Также в рамках основного карда турнира встретятся Лэнс Палмер (66,22 кг) и Мовлид Хайбулаев (65,96 кг), Энтони Петтис (70,76 кг) и Рауш Манфио (70,76 кг), а также Кайла Харрисон (70,76 кг) и Синди Дандуа (69,04 кг).

Как сообщалось ранее, в Атлантик-Сити прошёл третий турнир сезона 2021 PFL. В главном бою вечера экс-чемпион UFC в тяжёлом весе бразилец Фабрисиу Вердум проиграл техническим нокаутом в первом раунде соотечественнику Ренану Феррейре.