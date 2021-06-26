Хайбулаев единогласным решением победил Палмера и вышел в плей-офф PFL

Российский боец Мовлид Хайбулаев (17-0-1) победил единогласным решением судей американца Лэнса Палмера (22-5) на турнире PFL в Атлантик-Сити и вышел в плей-офф Гран-при в лёгком весе.
По итогам трёх раундов все судьи отдали победу Хайбулаеву с одинаковым счётом 29:28.
Как сообщалось ранее, российский тяжеловес Денис Гольцов победил техническим нокаутом в третьем раунде американца Брэндона Сэйлса и вышел в плей-офф лиги PFL на турнире в Атлантик-Сити.
Также в рамках основного карда турнира встречаются Энтони Петтис (70,76 кг) и Рауш Манфио (70,76 кг), а также Кайла Харрисон (70,76 кг) и Синди Дандуа (69,04 кг).
Напомним, в главном бою вечера третьего турнира PFL экс-чемпион UFC в тяжёлом весе бразилец Фабрисиу Вердум проиграл техническим нокаутом в первом раунде соотечественнику Ренану Феррейре.
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