Хайбулаев единогласным решением победил Палмера и вышел в плей-офф PFL

Российский боец Мовлид Хайбулаев (17-0-1) победил единогласным решением судей американца Лэнса Палмера (22-5) на турнире PFL в Атлантик-Сити и вышел в плей-офф Гран-при в лёгком весе.

По итогам трёх раундов все судьи отдали победу Хайбулаеву с одинаковым счётом 29:28.

Как сообщалось ранее, российский тяжеловес Денис Гольцов победил техническим нокаутом в третьем раунде американца Брэндона Сэйлса и вышел в плей-офф лиги PFL на турнире в Атлантик-Сити.

Также в рамках основного карда турнира встречаются Энтони Петтис (70,76 кг) и Рауш Манфио (70,76 кг), а также Кайла Харрисон (70,76 кг) и Синди Дандуа (69,04 кг).

Напомним, в главном бою вечера третьего турнира PFL экс-чемпион UFC в тяжёлом весе бразилец Фабрисиу Вердум проиграл техническим нокаутом в первом раунде соотечественнику Ренану Феррейре.