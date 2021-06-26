Кармуш техническим нокаутом победила Ватанабэ в первом раунде турнира Bellator

В ночь на 26 июня (мск) в Анкасвиле (штат Коннектикут, США) проходит турнир по ММА Bellator 261. В со-главном бою турнира встретились американка Лиз Кармуш и японка Тана Ватанабэ.

Кармуш с первых секунд поединка пошла в атаку, нанеся сопернице несколько серьёзных ударов в стойке. Судья был вынужден остановить бой в первом раунде, а Кармуш победила техническим нокаутом.

В главном поединке вечера россиянин Валентин Молдавский и американец Тимоти Джонсон оспорят титул временного чемпиона в полутяжёлом весе.

В результате взвешивания Молдавский оказался значительно легче своего соперника Джонсона. Разница составила 11,79 кг. 29-летний Валентин Молдавский провёл 11 боёв в MMA: на его счету 10 побед и 1 поражение.